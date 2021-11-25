英國貨車司機人手持續不足 聖誕或面臨缺酒危機

聖誕節即將來臨，英國卻可能面臨酒精飲品供應不足。多間英國葡萄酒和烈酒公司警告，若英國政府未能解決大型貨車司機人手短缺問題，今年聖誕節或將缺酒。有英國酒商協會去信政府，表示營運成本增加及供應鏈混亂情況，造成酒品交付延遲的成因。

英國人提早搶購聖誕禮物 恐供應鏈危機持續至明年 【下一頁】

共有48間酒商的英國葡萄酒及烈酒商會（WSTA）透露，產品進口時間按年增長5倍，以往需時2日抵達的訂單如今需逾2周時間。WSTA去信英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps），指由於貨車司機人手短缺，運輸公司需加薪留人，運輸成本已增加約7%，小型企業經營變得困難。有協會成員指，送貨時間變得愈來愈難以預測。

WSTA首席行政總監比爾（Miles Beale）表示，葡萄酒和烈酒交付時間已出現嚴重延誤，情況不但推高酒品成本，更減少消費者購物選擇。比爾表示，除非英國政府採取緊急措施，否則業界將會面對更加混亂的交付情況。

英國最大家禽供應商警告 雞肉價格勢飆升 【下一頁】

WSTA呼籲政府，將原定於明年2月到期的大型貨車司機臨時簽證計劃延長至1年﹑協助疏通港口貨運路線，以及定期更新正在處理的貨車司機執業牌照數目。

英國肉類銷售等行業早前亦曾警告，英國聖誕貨物或會短缺。酒類行業近日的警告加深外界憂慮，擔心聖誕節期間，火雞、樹木及玩具交付亦會延遲。代表低溫物流運輸行業的冷凍鏈聯合協會（Cold Chain Federation）預計，節日期間商品種類會有所減少，減少進口商品種類可提高供應鏈效率。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀