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不獲邀出席民主峰會 俄羅斯怒斥：美國想私有化民主

環球社會熱點 13:13 2021/11/25

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美國總統拜登將於12月召開首屆民主峰會，邀請110個國家及地區以視像形式出席會議，但中俄未獲邀出席。俄羅斯克里姆林宮發言人狠批美國的行徑試圖製造分裂局面，並指責美國想私有化民主一詞。

俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（24日）表示，美國國務院周二（23日）公布的名單顯示，華府更傾向製造出新分界綫，按其意見將各國劃分為好的國家或壞的國家。

佩斯科夫繼續指控美國，他表示愈來愈多國家更希望自行決定發展方式，批評美國「正試圖將民主一詞私有化。」（trying to privatize the term democracy）

美國定於下月9日至10日舉行首屆民主峰會，邀請了烏克蘭、亞美尼亞、格魯吉亞、摩爾多瓦、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等前蘇聯國家，台灣地區也受邀。

拜登與普京通電話 美促俄打擊勒索軟件集團 【下一頁】

然而，中國、俄羅斯、美國盟友埃及、歐盟成員國匈牙利、北約成員國土耳其都不獲邀出席。中東國家當中，亦僅得以色列及伊拉克獲邀出席。

中國外交部發言人趙立堅周三也表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂“領導人民主峰會”，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。趙立堅續稱，台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位。

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責任編輯：鄭錦玲

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