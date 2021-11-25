【元宇宙】Meta推新技術　助用家即時翻譯外語

Facebook早前改名為Meta後，先推出VR手套，而最近又從語言方面著手，發表XLS-R AI語言處理模型，最多能辨識128種語言，並公開網頁體驗版。

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不過，目前體驗版僅支援22種語言翻譯成16種語言，例如一段大約7秒的英文語音，系統在中文翻譯和英文辨識基本上正確，而兩者所需時間約為1.4秒，並不算短。Meta所採用的wac2vec 2.0技術能將語音拆成25毫秒的基本單元分析，利用上下文轉換語音，提升辨識準確度。之後Meta又多次調整該技術，嘗試處理多種語言，轉換準確率提升不少，經過43.6萬小時公開錄音訓練後，才形成XLS-R。Meta表示，目標是使用單一模型辨識全球7千多種語言，從而改進翻譯演算法。

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同樣有推出翻譯工具的Google，比Meta更早於電子設備支援多語種翻譯。如Pixel 6系列支援Live Translate功能，可翻譯通訊軟件的內容，方便與各地人士交流。不過現時Live Translate可支援的語言並不多，以英語、德語、日語翻譯為主。

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記者：廖淑瑩