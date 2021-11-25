北韓學生偷運《魷魚遊戲》被槍決 同學與學校齊被罰

南韓劇集《魷魚遊戲》全球熱播，就算是北韓民眾亦深陷其魅力。外國有媒體報稱，一名北韓學生因涉嫌偷運﹑轉售及觀看《魷魚遊戲》被判處極刑，遭行刑隊處決。據悉，其他涉事人士分別被判終身監禁或勞改。

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自由亞洲電台（Radio Free Asia）引述消息人士報道，指北韓咸鏡北道政府上周接獲線報，一名學生從中國偷運藏有《魷魚遊戲》的USB進入北韓，不止觀看劇集，更將USB轉售多人，包括數名同學。

最終，學生被捕並判決死刑，由行刑隊槍決。另外一名購買USB的學生被判終身監禁，6名曾觀看人士則被判5年勞改。有關學校的教職員亦被開除，並安排到鄉郊地區，做危險的掘礦工作。

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據消息人士指出，不少北韓民眾對《魷魚遊戲》感同身受。不少北韓人認為劇中人物為錢而喪命與自身命運相似，一邊擔心賺太多會成為平壤政府的目標，但同時亦盡力賺更多錢。有指，平壤的年輕世代被劇中的不尋常暴力場面所吸引。另外，劇中更有一名角色身分是脫北者，使北韓民眾更能感同身受。

北韓於去年12月實施《排斥反動思想文化法》，禁止所有北韓民眾接觸外國文化，包括電影、服飾以及使用外國俚語，違者會遭到拘捕甚至處死。

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責任編輯：吳漢培