  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (四) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中證監：支持企業以香港為首要上市地　「不認為中概股在美國除牌是好事」

新股IPO 12:42 2021/11/25

分享：

【新股IPO】中證監：支持企業以香港為首要上市地

中證監國際部主任申兵在證監會論壇發言，表明中國支持企業以香港為首要上市地，認為香港在國際循環中，協助中國企業從國際尋找資源，在連接國際社會投資中國資產具有特殊地位，肯定香港發揮重要作用。

網信辦：赴港上市數據處理者 涉國家安全應申報網絡安全審查，可見【下一頁】

美國上市中概股因中美審計監管未達共識面對除牌風險，申兵稱，正盡力避免中概股除牌，「不認為中概股在美國除牌是好事，這對企業、環球投資者及中美關係也不是好事。」他表示，中證監正努力向美國相關機構解決審計監督問題，確保溝通順暢及坦誠。

另外，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇出席同一論壇時稱，中美近年關係難免對香港帶來影響，但港股市場近兩年日均成交提升，國際評分機構也將香港國際金融中心指數排名由第4回升至第3，反映香港地位獲認可。


*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具    

相關文章：

【內房危機】證監會：內房債務無對中介人帶來系統性風險　恒大債券9成由專業投資者持有

【新股IPO】歐冠昇：愈來愈多歐洲生物科技公司查詢香港上市

【虛擬資產】梁鳳儀：證監會與金管局檢視虛擬資產監管　料年底可公布

金融監管機構 歐冠昇 中國概念股 香港交易及結算所有限公司 中國證監會 IPO 香港 中美關係 證監會

上一篇文章

【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介潤電｜中軟、快手、中糧家佳康、藥明生物、再鼎醫藥最新部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【美股期貨】美股感恩節假期休市　道指期貨升118點（不斷更新）
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款