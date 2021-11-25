【新股IPO】中證監：支持企業以香港為首要上市地　「不認為中概股在美國除牌是好事」

▲ 【新股IPO】中證監：支持企業以香港為首要上市地

中證監國際部主任申兵在證監會論壇發言，表明中國支持企業以香港為首要上市地，認為香港在國際循環中，協助中國企業從國際尋找資源，在連接國際社會投資中國資產具有特殊地位，肯定香港發揮重要作用。

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美國上市中概股因中美審計監管未達共識面對除牌風險，申兵稱，正盡力避免中概股除牌，「不認為中概股在美國除牌是好事，這對企業、環球投資者及中美關係也不是好事。」他表示，中證監正努力向美國相關機構解決審計監督問題，確保溝通順暢及坦誠。

另外，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇出席同一論壇時稱，中美近年關係難免對香港帶來影響，但港股市場近兩年日均成交提升，國際評分機構也將香港國際金融中心指數排名由第4回升至第3，反映香港地位獲認可。



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