【ESG】進軍澳洲家用電力市場　Shell收購再生能源供應商Powershop Australia

▲ 為了進軍澳洲家用電力市場，石油巨頭Shell（蜆殼）宣布，明年收購澳洲再生能源供應商Powershop Australia。（法新社圖片）

為了進軍澳洲家用電力市場，石油巨頭Shell（蜆殼）宣布，明年收購澳洲再生能源供應商Powershop Australia，但此舉受到Powershop Australia的環保團體客戶大力抨擊，表示不願成為石化燃料（fossil fuel）公司的顧客。

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據路透社報道，新西蘭能源公司Meridian Energy同意以7.29億澳元（約41億港元）出售Powershop Australia予Shell，預計2022年初完成交易。交易完成後，Powershop Australia的18.5萬民用客戶便會轉移至Shell名下。

然而，此交易引發當地環保團體的大力反彈，表示若Shell成功收購，將終止與Powershop Australia長達6年的合作關係。

仍會遵守減碳承諾

對此，Powershop Australia在Twitter上表示，雖然公司所有權改變，但仍會遵守對客戶和保護環境的承諾。並且，Shell將使用該企的再生能源技術，以達到減碳目標。

Shell的澳洲發言人也表示，公司將於2030年前實現絕對排放量減半，2050年實現淨零排放，並強調，收購Powershop將使公司朝這目標邁進一大步。

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責任編輯：李智美