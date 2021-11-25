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【2022展望】瑞信予恒指3個月目標價25000點　通關成本地股催化劑

股市 12:24 2021/11/25

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瑞信予未來3個月恒指目標價為25000點

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，預測恒指未來3個月目標價為25000點，因未有催化劑令市場有足夠力度反彈，及未見流動性轉變，和企業盈利有顯著上升。他指，中港12月初潛在通關，內地旅客很可能逐步回歸香港，這將是本地股票的主要催化劑，如本地銀行股和保險股，尤其是依賴內地訪客業務的保險公司，港銀盈利則受惠環球利率上升；而零售及商場股也會受惠潛在通關。另外，預期通關將令樓市新買家增加，抵銷港人移民的影響，本港樓市將維持穩定。

富達國際：明年為投資中資股的好時機【下一頁】

內房明年銷售難恢復

內房方面，邵志銘指，雖然境內按揭放款速度提升，相關部門協調政策等，令房地產板塊短暫反彈，但不認為房地產前景有可持續的好轉趨勢，中長線在中方對房地產去槓桿，和「房住不炒」主調下，料2022年內房銷售不會完全恢復，維持對行業「中性」觀點。

瑞信亞太區首席投資官John Woods認為，內地監管及反壟斷將持續，縱使中資科技股的估值吸引，應謹慎選擇行業和個股，並繼續看好政策支持板塊，包括可持續中國主題、半導體、新能源、電動車等。

瑞信發表2022年展望，預測環球GDP明年增長4.3%，雖然部分央行開始撤回疫情的刺激措施，主要發達國家的利率料維持接近零水平，股票回報繼續吸引，整體環球股市明年料有6至7%回報。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

相關文章：【2022展望】普徠仕：中國改革力度或今年見頂　風險回報吸引

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記者：區嘉俊

港股 股票 恒生指數 邵志銘

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