▲ 【維他奶業績】維他奶半年純利重挫95%不派息 內地盈轉虧蝕2700萬元「需優先恢復內地表現」

維他奶 （00345） 公布截至9月底止半年業績，雖然疫情持續下推出多項限制措施，但香港、澳洲、新西蘭及新加坡業務仍錄得穩健增長。不過，維他奶期內於內地捲抵制風波，內地銷售及溢利嚴重下滑，導致純利大跌95%至3280萬元。維他奶強調，由於業績不理想，加上需要優先恢復內地業務的表現，因此維他奶不派中期股息。

翻查過往派息記錄，維他奶連續四年中期息均派發0.038港元。維他奶指，由於內地夏天旺季銷售下滑，表現受到嚴重影響，導致半年度收入下跌18%至36.04億元，經營溢利亦大跌95%。

期內毛利跌28%至17.27億元，主要由於銷量減少所致；毛利率下跌至48%，因銷量減少、推廣費用支出較高及政府補貼減少。EBITDA亦減少72%至3.2億元，EBITDA佔銷售利潤率由26%降至9%。

維他奶產品自9月底在內地恢復上架

維他奶內地業務半年盈轉虧，經營虧損2700萬元，主要因素包括銷量下降及政府補貼較上年大幅減少，收入以人民幣計算跌35%，以港元計則跌29%。維他奶指，隨產品在9月底開始恢復上架，再配合消費者反應而逐步在各省份重新推出廣告宣傳活動，預計銷售將有所改善，目標在新財政年度恢復增長。

撇除政府補貼 維他奶香港業務經營溢利跌8%

香港業務方面，隨便利店銷售渠道開始復甦加上電子商貿持續發展，香港業務增長3%，經營溢利則下降42%，主要與政府補貼大減有關，若撇除政府補貼，經營溢利下降8%。

澳洲及新西蘭業務錄得強勁增長，主要受惠於核心產品的強勁表現及新產品推出。由於澳元升值，收入以港元計算增長27%，以當地貨幣計則升17%；而經營溢利以港元計算則增長15%，以當地貨幣計則升6%。

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