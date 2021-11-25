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【石Sir午市閒談】今日推介潤電｜中軟、快手、中糧家佳康、藥明生物、再鼎醫藥最新部署

股市 12:41 2021/11/25

分享：

恒生指數中午收報25714點，升29點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤電 （00836） ，另亦會分析中軟 （00354） 、快手 （01024） 、中糧家佳康 （01610） 、藥明生物 （02269） 、再鼎醫藥 （09688） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
02：40 – 中軟 （00354） 望穩守突擊
05：04 – 快手 （01024） 上穿100.00元買，下穿90.00元沽
07：50 – 中糧家佳康 （01610） 要突破3.00元阻力才好
11：10 – 藥明生物 （02269） 有調整壓力
12：30 – 再鼎醫藥 （09688） 續下調
14：25 – 潤電 （00836） 中長綫好
17：46 – 推介股表現記錄
18：22 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 華潤電力（00836） 中國軟件國際（00354） 快手—W（01024） 中糧家佳康（01610） 藥明生物（02269） 再鼎醫藥—SB（09688） 石鏡泉

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