  • 22°C
香港時間 : 20211125日 (四) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】百度自動駕駛出行服務　「蘿蔔快跑」北京開展商業化試點

新經濟追蹤 11:59 2021/11/25

分享：

【百度9888】百度自動駕駛出行服務　「蘿蔔快跑」北京開展商業化試點

百度  （09888）  早前推出無人駕駛汽車出行服務平台「蘿蔔快跑」，百度最新公布，北京今日（25日）正式開放內地首個自動駕駛出行服務商業化試點，而百度Apollo同日已取得許可，「蘿蔔快跑」已完成商業化營運後的第一單，初期覆蓋北京市經開區60平方公里範圍、600多個站點。

百度表示，蘿蔔快跑商業化試點工作取得一定成果後，會按照試點先行區的要求和規定，投入更多車輛在更大範圍示範營運。

百度今早股價升3%，暫報150.5元，成交2.26億元。

圖看百度早前發布「蘿蔔快跑」、無人概念車圖集

    點擊圖片放大
    +7
    +6

百度續指，截止目前，百度Apollo測試總里程超過1800萬公里，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五地開放常態化營運，2025年將擴展到65個城市，2030年擴展至100個城市，看好自動駕駛乘用車市場規模達萬億元。

百度特別強調，北京自動駕駛出行服務商業化試點中採集的資料未經批准不得出境。

網約無人車平台「蘿蔔快跑」上架三款新車 未來3年擴展至30城市，可見【下一頁】

北京今日正式開放國內首個自動駕駛出行服務商業化試點，並宣佈配套管理政策—《北京市智慧網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理實施細則（試行）》，由北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室主導發佈，主要從申請審核、試點管理、網路資料安全、服務監督與違規管理等方面對企業開展商業化出行服務進行全方位詳細規範。

相關文章：

【百度9888】百度發布無人車服務平台「蘿蔔快跑」、3年進30城市　李彥宏親身坐汽車機器人（附短片、圖集）

【互聯網監管】工信部約談阿里雲和百度雲 責令整改防範接入涉詐網站問題

【百度業績】百度第3季經調整淨利潤跌27%　績後股價挫逾7%（第三版）

港股 百度集團—SW（09888） 北京 自動駕駛

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升29點　科技股普遍彈、阿里巴巴升2%（不斷更新）

下一篇文章

【職業教育股】中教控股：職業本科學生將是全新增量　維持每年收生人數增長10%指引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】就業強通脹高 憂加息道指軟 納指倒升0.4%
【美股收市】就業強通脹高 憂加息道指軟 納指倒升0.4%
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款