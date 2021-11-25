▲ 【百度9888】百度自動駕駛出行服務 「蘿蔔快跑」北京開展商業化試點

百度 （09888） 早前推出無人駕駛汽車出行服務平台「蘿蔔快跑」，百度最新公布，北京今日（25日）正式開放內地首個自動駕駛出行服務商業化試點，而百度Apollo同日已取得許可，「蘿蔔快跑」已完成商業化營運後的第一單，初期覆蓋北京市經開區60平方公里範圍、600多個站點。

百度表示，蘿蔔快跑商業化試點工作取得一定成果後，會按照試點先行區的要求和規定，投入更多車輛在更大範圍示範營運。

百度今早股價升3%，暫報150.5元，成交2.26億元。

圖看百度早前發布「蘿蔔快跑」、無人概念車圖集

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百度續指，截止目前，百度Apollo測試總里程超過1800萬公里，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五地開放常態化營運，2025年將擴展到65個城市，2030年擴展至100個城市，看好自動駕駛乘用車市場規模達萬億元。

百度特別強調，北京自動駕駛出行服務商業化試點中採集的資料未經批准不得出境。

網約無人車平台「蘿蔔快跑」上架三款新車 未來3年擴展至30城市，可見【下一頁】

北京今日正式開放國內首個自動駕駛出行服務商業化試點，並宣佈配套管理政策—《北京市智慧網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理實施細則（試行）》，由北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室主導發佈，主要從申請審核、試點管理、網路資料安全、服務監督與違規管理等方面對企業開展商業化出行服務進行全方位詳細規範。

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