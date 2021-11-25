▲ 【可持續發展】瑞銀胡炳熙：2030碳減排目標價與現況相差約六成 全球需要更嚴峻的減排政策

早前舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）除定下全球氣溫升幅控制在1.5度外，亦有2030年階段性減碳排放目標，即全球碳排放少45%。瑞銀亞太區ESG/可持續發展研究主管認為胡炳熙認為，現時科學家普遍估計，2030年全球碳排放增長14%，意味與COP26的目標相差達六成，故此各國需要更進取及更嚴峻的減碳目標及政策，才能達至效果。

胡炳熙表示，今年首9個月，中國發行的綠色債券規模已逾1.2萬億元人民幣，但要達到2030碳達峰的目標，必須將一次性能源組合改變，由化工能源佔85%，改為可再生能源佔85%，相信多個行業會受到影響，包括電力、電動車、電池、氫氣、儲能及塑料。

他指，現時歐美發達地區一般採用整合方式作ESG投資，而亞太區逾九成ESG基金亦採用整合方式作投資，即將各ESG相關因子及問題納入投資考慮之列，而目前氣候變化對油氣行業碳減排的影響，並未反映在股價之中，這或許與公募基金數量及規模均較小有關。

冀國與國之間可以達成碳交易協議

胡炳熙透露，撰寫ESG報告時，主要從三點分析，包括對財務影響力、發生的可能性及發生的時間點，例如氣候變化對油氣、航空及汽車行業的影響。他預期，內地電動車在汽車市場滲透率會由目前的5%，大幅增至2030年的50%。

中國已成立碳交易市場，胡炳熙相信，未來碳交易的買賣會進一步完善，交易會更透明，買賣的產品亦會更豐富。他希望，未來國與國之間可以達成碳交易協議，推動碳交易更活躍，但現時要考慮多個技術性因素，如雙重計價的問題。

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