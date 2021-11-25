譚德塞：民眾對疫苗有「錯誤安全感」 歐洲再淪疫情爆發地

歐洲新冠肺炎疫情有升溫跡象，世界衛生組織總幹事譚德塞周三（24日）表示，由於人們對過分倚賴及相信新冠疫苗保護作用，對新冠疫苗產生「錯誤的安全感」，使歐洲再次成為爆發新冠疫情的主要地區。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三在瑞士日內瓦記者會上表示，很多國家及地區的民眾抱持錯誤想法，認為接種新冠疫苗後已得到充分保護作用，不需要採取其他防疫措施，對此產生「錯誤安全感」。

譚德塞形容歐洲為新冠疫情主要爆發地區，醫療系統及醫護人員都面臨持續壓力。截至周日（21日），上周全球67%新增確診個案來自歐洲，感染人數超過240萬。

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譚德塞續稱，新冠疫苗雖然能拯救生命、降低感染後出現嚴重併發症及死亡風險，但隨著社會活動陸續恢復，已打針人士仍會感染或傳播新冠病毒。他強調，即使民眾已完成接種新冠疫苗，但仍要採取預防措施免受病毒侵襲，而且同時要配戴口罩及保持社交距離，才是遏止新冠病毒傳播關鍵。

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責任編輯：郭麗明