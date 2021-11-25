【女股神】ARK ETF表現大跑輸　Cathie Wood：憂慮客戶直接離場錯失機會

有「科技股女股神」之稱、ARK Investment創辦人Cathie Wood 管理的ARK系列ETF表現強差人意。然而，Cathie Wood卻指，很擔心自己的投資者可能會在下行趨勢下直接離場，錯失機會。

Wood的旗艦基金Ark創新ETF（美：ARKK）今年以來下跌了大約15%，而標普500指數上漲25%，遠遠跑輸大市，這促使部分投資者選擇了賣貨離場。不過，Wood表示，現在實際上正是買入策略的最佳時期之一。

我們對客戶的擔憂非常深切，一想到他們是在低點賣出或是高點買入，我就非常不安。在去年年底和今年1、2月份的高點時，我一直在說會有回調，要保留火力，保留火力。

Wood在網絡研討會上表示還表示，在對中國政府打擊一些高調富豪的擔憂之下，她暫時不會增加對中國市場的押注。Wood稱，中國仍然是一個「非常有創新精神的國家」，但有人擔心，最近對民營企業的監管整頓侵蝕了有活力企業家的動力。她又指，不認為中國真的不可投資。我們只是在等待估值塵埃落定，確保增長動力重新出現。

Cathie Wood旗下ARKG今年累跌3成 ARK系列ETF表現最差 【下一頁】

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