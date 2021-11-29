【疫市營商】時裝設計師回流香港創業　藉連卡佛比賽獲上架機會

▲ Karmuel Young察覺到，男裝顧客往往着重版型多於款式。因此他特別注重於衣服造工和布料運用，故價位較難貼近大眾化。曾有顧客向他質疑為甚麼香港品牌的價格，會與外國大牌價格相若，部分人亦或多或少會抱着崇洋心態，認為歐洲或日本品牌一定最好，香港品牌則次一等。但他並不認同香港品牌就應該被看輕，亦可做到國際品牌的品質和水準。

在香港的設計之路從來不易走，因此有部分設計師都會選擇到外地讀書、工作。Karmuel Young卻反行其道，於香港理工大學時裝設計系畢業後，曾先後在維也納Ute Ploier和巴黎Damir Doma擔任助理設計師，最後選擇回流返港創業，投資數十萬元創立同名品牌Karmuel Young。在歐洲工作一年的經驗，不但為Karmuel Young日後的創作理念帶來了深遠的影響，亦令他認識到如何經營一個品牌，加上他察覺到男裝市場的缺口，開始萌生創業念頭。

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雖然有不少人認為外國創業的自由度及市場較大，但回流的Karmuel Young並不覺得「外國的月亮特別圓」，他認為香港在時裝發展上亦有一定的優勢。他舉例：「香港創業的投資成本較外國低，外國的稅亦較重。」加上在本港買布料也較方便：「可以今日下定單，隔一兩天就送到。」本港的低成本和效率高，都是外國難以比較的，這亦是歐洲設計師會覺得很驚訝的事情。

本地品牌 可達國際水準

Karmuel Young察覺到，男裝顧客往往着重版型多於款式。因此他特別注重於衣服造工和布料運用，故價位較難貼近大眾化。曾有顧客向他質疑為甚麼香港品牌的價格，會與外國大牌價格相若，部分人亦或多或少會抱着崇洋心態，認為歐洲或日本品牌一定最好，香港品牌則次一等。但他並不認同香港品牌就應該被看輕，亦可做到國際品牌的品質和水準。

由於品牌定位較高端，加上市場面向較為小眾，要找到合適的上架地方，以及令到更多人認識，就成為他面臨最大的經營挑戰；他一直都努力令更多人認識其品牌價值。繼2019時推出品牌首個男裝系列後，他主動參加連卡佛舉辦的「創意集結號」計劃，成功在200多個參賽者中脫穎而出，獲得與連卡佛合作的機會，在2020年於香港國際金融中心店和大上海時代廣場店推出了Karmuel Young 2020春夏系列，提升了品牌知名度。

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有危有機 今季銷量升2倍

因應疫情關係，銷售運輸等各方面的成本亦見上升，但他表示在疫情下「有危亦有機」，例如今季Project 05的銷量比上季增加兩倍，他形容如在疫情中看到的曙光。Karmuel Young相信原因之一，是現時生活質素提升，消費者關注本地文化及設計；加上現時資源比以往豐富，多了渠道提升品牌曝光度。如時裝品牌I.T主動接觸與他合作，同時疫情下布廠開始願意接一些規模較小、產量不大的定單。

他亦透露，未來計劃透過更多渠道營銷，包括善用早前參加「設計創業培育計劃」提供的工作空間，新增預約試身服務吸客，並且積極拓展綫上市場的推廣工作。

網購顧客 來自歐美中港市場

因應疫情關係，不少時裝品牌都拓展至網上經營。時裝設計師Karmuel Young認為，現時有不少大品牌積極發展網上平台，不但可拉近與顧客距離，更可加快得到消費者的想法，不似如以往需要一季時間才能得悉市場反應。此外，客人會有跟品牌共同成長的感覺，或有助提高顧客忠誠度。

故此他亦有經營自身品牌的Instagram社交平台，並在網上物色世界各地與品牌形象配合的男士，也不限國家地區或者膚色，將品牌的衣服寄給他們試穿後，然後詢問意見及拿取反饋，再把試穿的照片和意見上傳到社交平台。在邀請對象當中有一些是YouTuber，看過他的作品後表示非常欣賞，願意將品牌服飾在網絡拍片跟粉絲分享，令品牌的網上定單增加，他認為此舉有助拓展海外顧客群，同時可建立品牌形象，營造品牌獨有的風格定位。

據透露，現時他網上定單中，分別有三分之一來自歐洲、三分之一是美洲、三分之一是中國與香港市場顧客。

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記者：黃顯晴