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難民小艇偷渡去英國失事 最少27人死

環球社會熱點 11:51 2021/11/25

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近年英法兩國就難民發生多次爭議，但問題至今仍未解決，從法國北部偷渡前往英國的難民數民依然眾多。周三（24）再發生難民小艇失事沉沒，法國媒體指最少27人死亡，法國官員指仍在確認遇難者身份。英國首相約翰遜表示，對事件感到震驚及痛心，將和法國合作加強阻截難民冒險偷渡。

批英國未付打擊非法移民巡邏費 法國：一蚊都未畀過 【下一頁】

據報，一艘載有34名難民的小艇穿越英倫海峽時失事沉沒，法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）表示有31人死亡，當中包括5名婦女，但法國媒體其後修正為27人。另外還有2名生還者情況嚴重，另有1人失蹤。

《路透社》報道指，1名漁民周三早上在海域發現多具浮屍，於是致電報告情況。漁民指當日天氣晴朗，但海水溫度很低，另有多艘小艇試圖偷渡。

達爾馬寧亦指，法國當局拘捕4名涉嫌偷運的涉事人蛇。據報其中2人被地區檢察官控告嚴重過失殺人、涉嫌有組織的非法移民行為及其他罪名，並已出庭應訊。法國里爾（Lille）檢察官艾蒂安（Carole Etienne）表示，官員仍在確認遇難者身份，包括年齡及國籍等信息。法國總理卡斯泰（Jean Castex）形容事件是悲劇。

阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）表示對事件感到震驚及痛心，他與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話後指英法兩國政府需要加強合作，盡一切可能阻截難民冒險偷渡，打擊偷運人蛇團體。馬克龍在較早前曾表示，不會讓英倫海峽成為墳場，並承諾會找到需對是次悲劇負責人士，惟同時促請英國不應政治化事件以圖利。

據報周三另有部分難民抵達英國，當地入境官員指有難民在多佛爾（Dover）登陸。英國官方數據顯示，今年已有逾2.57萬人乘小艇偷渡進入英國，是去年全年總數3倍。其中11月錄得逾6,000人，創記錄新高。

法國內政部表示，已經派遣超過600名警察及士兵，24小時駐守北部海岸阻截難民，今年成功阻截62.5%的偷渡，較去年約5成比率高。

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責任編輯：李俊儀

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