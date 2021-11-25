【芯片荒】芯片短缺導致假貨湧現　日本興起新行業應對

芯片短缺持續多時，連帶部分電子產品因而延遲交付。部分製造商只能購買早前被退回的半導體滯銷品，但這些滯銷的半導體都是透過非正規管道銷售，導致假貨橫行。隨著企業擔心購買到假貨，日本因而衍生有關檢驗芯片真偽的行業。

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據《日經亞洲評論》報道，許多企業因為檢查不周，因而買到假冒的芯片，再將之轉售給產品製造商，這會導致產品出現損壞、故障的風險。然而，製造商為了保證產品能如期交付，被迫使用難以追溯來源，且沒有供應商認證的滯銷芯片。

報道指，市面上有許多偽造芯片的方式，其中一個方法是從廢棄電腦等電子廢品拆下舊芯片，然後更換標籤及產品序號，將其偽造成新芯片。雖然目前無法確認偽造芯片的來源地，但市場猜測，大部分應來自中國或東南亞地區。美國半導體行業協會（SIA）統計顯示，美國芯片業界每年平均因偽造品損失75億美元（約584億港元）。

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假芯片湧現也令日本出現新行業，當地半導體經銷商CoreStaff經常有客戶要求檢驗芯片的真偽，次數為比去年同期上升3至4倍。CoreStaff 於4月推出每月10萬日圓的訂閱服務，為客戶每月提供5次檢測服務。另一電子貿易公司Restar Holding今年則已接獲數十次檢驗要求，而員工需要利用X光機等設備進行檢測。

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記者：廖淑瑩