【職業教育股】中教控股：職業本科學生將是全新增量　維持每年收生人數增長10%指引

▲ 中教控股：職業本科學生將是全新增量 維持每年收生人數增長10%

中教控股 （00839） 投資者關係總監郭盈瑩在業績會議中表示，隨著內地當局對職業教育的支持，預計未來職業本科對於中教控股的學生人數、以及學費總數都將是全新的增量。中教控股將會維持每年入學人數增長10%的指引。

內地鼓勵上市公司舉辦職業教育【下一頁】

不過，因內地鼓勵民辦職業教育，目前只是處於政策導向階段，實際落實發展需要時間，因此預計中等職業教育的收生增速會略低於10%，但因高等職業教育會獲分配招生名額，因此預計高等職業教育學生人數的升幅將高於平均的10%。

首席財務官莫貴樑表示，公司在未來三至五年的年均資本開支，將在3億至5億元左右。目前公司在大灣區有兩個校園正在建設，分別位於廣州市白雲區以及肇慶市，前者目前合共完成兩期工程建設，後者完全一期，未來每年的資本開支將會視乎工程進度轉變。

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郭盈瑩又指，目前中教控股在山東、廣東以及河南等內地高考大省已經進行佈局，未來平均每年會考慮收併購1至2個合適的教育資源。她指，挑選學校主要會根據區域以及學校硬件配套兩大方面進行考慮。

以區域為例，為助吸納生源，將會優先觀察毛入學率較低、高考人數較多且人口淨流入更多的省份。而因內地土地資源、教育用地的獲批並不容易，因此在選擇收購的學校時，需要學校具有至少800至1000畝的佔地，甚至要高達1500至2000畝的佔地。

中教控股昨日公布截至8月底年度業績，公司整個財年的收入達36.82億元人民幣，按年增長37.5%；期內股東應佔淨利潤達14.44億元人民幣，按年增長128%，派發末期股息20.2港仙，對比上一財政年度派發末期息13.9仙。

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記者：梁安琪