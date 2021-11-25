【意大利疫情】收緊未打疫苗者限制 擴大接種對象

歐洲新冠肺炎疫情再次嚴峻，各國紛紛採取更嚴格防疫措施。意大利政府周三（24日）宣布，下月6日開始，限制未打疫苗人士進入部分場所或是參與部分公眾活動，並擴大政府員工的接種對象。

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總理德拉吉（Mario Draghi）透過聲明表示，自12月6日起，未接種疫苗人士不能進入戲院及餐廳等公共場所，亦禁止參與任何體育賽事。德拉吉指出，歐洲鄰國及意大利疫情漸趨嚴重，需要謹慎應對新一輪疫情。

德拉吉表明，需要避免再次大規模封城，防止意大利再出現自二次世界大戰後最大的經濟倒退。同時，意大利亦將擴大公務員接種，由12月15日起，學校員工﹑警察及軍隊亦必須接種疫苗。另外，第3針限制亦被放寬，由只限40歲或以上接種，改為所有18歲以上人士。

意大利同步收緊綠色通行證的權限，排除未打疫苗但在48小時內檢測並取得陰性報告的民眾，他們將不可參與眾多文娛活動，包括乘坐公共交通工具。意大利周三公布新增約1.25萬人確診，較前一日上升近2,500人。

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責任編輯：吳漢培