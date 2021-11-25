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【大行點睇】高盛預計明年A股估值明顯上升 滬深300潛在升幅12%

股樓投資 12:13 2021/11/25

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高盛2022中國宏觀經濟展望及資本市場動態媒體會上，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，維持對A股市場高配的建議，預計2022年A股估值會有明顯回升。

【阿里巴巴9988】美私募基金下調螞蟻估值至不足2000億美元 較去年原定上市時低近四成，請按【見下頁

他說：「特別是海外中概股，大幅回調之後會進入下一階段，我們稱為『希望』的階段。該階段的特點是股票回報不錯，但是推動力並非盈利增長，而是估值提升。可能在未來一年，中國市場會進入這個『希望』的階段。」

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁

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首先，從政策的角度來看，高盛判斷宏觀政策與今年相比會小幅寬鬆，邊際寬鬆的政策環境有利於股票的估值。其次，2022年將是冬奧會舉辦等重大時間節點。第三，監管政策預期將更有透明度，導致互聯網板塊估值會從比較低的水平回到平均的水平，出現邊際利好。

【國際油價】美中日多國釋石油儲備　被質疑能否抑制油價　分析師：油價會升至每桶100美元，請按【見下頁

從指數回報分析，目前A股滬深300指數已突破4900點，該行預計到明年年底會到5500點，潛在回報大概為12%。板塊配置方面，劉勁津建議重點關注汽車、消費品、傳媒、電商、半導體五大板塊。

【同場加映】iM Cafe：中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

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記者：林衛

潛在升幅 板塊 滬深300指數 A股 中國

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