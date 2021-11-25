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【A股布局】外資加大力度調研國潮板塊 邊啲品牌要識？

股樓投資 12:35 2021/11/25

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據內地報道，今年來外資機構對A股公司的調研力度大幅提升，尤是對國潮板塊的關注度迅速升溫，好像11月初，國產化妝品公司珀萊雅（滬：603605）舉行視頻調研會議，便吸引了瑞銀集團、安本、富達、瑞士百達、野村資管等外資機構參與。

【大行點睇】高盛預計明年A股估值明顯上升 滬深300潛在升幅12%，請按【見下頁

Wind數據顯示，截至11月23日，珀萊雅外資投資者持股比例高達25.43%。截至第三季末，北向資金通過香港中央結算合計持有的股份達3,894.69萬股，佔公司流通股的比例近20%。

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此外，不少「國潮」品牌企業也進入了外資機構的視野。早前，國產護膚品公司丸美股份（滬：603983）同樣接受了一場調研，野村資管、瑞銀集團、摩根士丹利等外資機構參與調研。Wind數據顯示，「雙十一」前後，從事醫學美容的華熙生物（滬：688363）和愛美客（深：300896），以及食品電商三隻松鼠（深：300783），也獲得外資機構的集中調研。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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分析指，外資在中國市場布局，培養了大量本土專業人才，為「國潮」企業的崛起提供了基礎。其次，「90後」的年輕一代消費者更注重產品本身的品質、設計，不再迷信海外品牌，高品質的國產品牌有了崛起的機會。

【同場加映】iM Cafe：中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

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記者：林衛

板塊 外資 華熙生物（滬：688363） 丸美股份（滬：603983） 三隻松鼠（深：300783） 珀萊雅（滬：603605） 中國 A股

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