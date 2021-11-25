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【長和賣產】長和確認以23億出售以色列電訊商股權　長和股價變動不大（第二版）

股市 14:07 2021/11/25

分享：

【長和賣產】長和據報擬3億美元出售以色列電訊商股權

長和 （00001） 確實，已同意出售以色列電訊商Partner Communications約27.1%股份，作價3億美元（約23.4億港元），Partner Communications的股份在接管程序下將抵押予長和附屬Advent，作為償還由Advent提供的貸款擔保。長和股價變動不大，現跌0.4%，報52.25元。

長建擬收購荷蘭垃圾發電廠AEB，詳見【下一頁】

Advent於2009年出售其在Partner Communications的股份，交易包括現金及賣方貸款，而該筆貸款則以Partner Communications的股份作擔保。其後數年，Partner的股份持有人拖欠貸款，應Advent要求，以色列法院委派接管人出售相關股份；扣除接管成本後，收益將歸還Advent。現時接管人現已收到3億美元具法律約束力的不可撤銷的股份要約，相關股份出售尚待法院和監管機構批准。

據悉，接手長和Partner股權的財團由Avi Gabbay及Shlomo Rodav組成，當中Gabbay為當地另一電訊商Cellcom Israel的前行政總裁，而Rodav與長和已洽商購股數個月。

（第二版加入長和回應）

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