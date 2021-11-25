德國寶全新 LIFESTYLE 旗艦店  銅鑼灣 FASHION WALK 盛大開幕 

▲ 德國寶集團創辦人及董事長陳國民博士與一眾剪彩嘉賓於正門大樹打咭位合照留影

德國寶全新Lifestyle旗艦店於11月22日隆重開幕！進駐香港潮流地標銅鑼灣Fashion Walk，佔地兩層，總面積達27,000呎；為全港至大的一站式電器、廚櫃、傢俬及家品體驗店！除品牌全線皇牌電器產品外，亦囊括高級訂製櫃、榻榻米積木組合、訂製梳化、摺疊床褥等新品，由玄關、客廳、浴室至睡房的全屋傢俬應有盡有！



而店內更創新引入Chill舒適、Chill寫意的 Lifestyle Happy Kitchen Cafe、主打時尚華服及文創設計的潮流Fashion品牌SPARKLE COLLECTION、各式各樣的文青Workshop及烹飪班，及多個特色打咭位，突破舊零售界限，以超越想像的設計，為市民大眾打造集休閒、品味、科技、創意與零售於一身的一站式體驗店，完美貫徹「家有德國寶，生活無煩惱」宗旨！是您追求寫意生活的全新地標，待您親身探索與發掘，領會更多。

開幕典禮於今日3時假德國寶全新Lifestyle旗艦店正門隆重舉行。儀式由德國寶集團創辦人及董事長陳國民博士，聯同立法會主席梁君彥先生、教育局局長楊潤雄先生、前香港鐵路有限公司主席馬時亨教授、德國寶集團有限公司合夥人鍾志平博士、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長楊孫西博士、香港中華廠商聯合會會長史立德博士、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長陳永棋先生、香港工業總會主席查毅超博士、德國寶(香港)有限公司股東余金仲先生、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷先生、恒隆集團董事長陳啟宗先生、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌博士、恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝先生、立法會吳永嘉議員、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港理工大學校長滕錦光校長、香港設計委員會主席嚴志明教授、香港恒生大學校長何順文校長、香港玩具廠商會榮譽會長陳明耀先生、前科大校董會主席兼香港資深大律師廖長城先生、時捷集團有限公司主席嚴玉麟博士、德國寶(香港)有限公司執行董事陳嘉賢小姐、建樂士企業有限公司主席孫啟烈教授、德國寶(香港)有限公司執行董事馮建輝先生、香港優質標誌局主席林世豪先生、德國寶(香港)有限公司執行董事陳嘉慧小姐、恆隆地產有限公司副董事(香港業務總監)劉靜雅女士、立法會議員鍾國斌議員、恆隆地產有限公司總經理(租務及物業管理)吳鎧廷先生，共30人主持剪綵及醒獅點睛儀式，祝願德國寶萬客雲集、生意興隆、鴻圖大展 ！

儀式完結後，陳國民博士更親領各貴賓參觀德國寶全新Lifestyle旗艦店，展示各式各樣的「廚房黑科技」革命性智能廚房電器及廚櫃系列，以及「全屋收納王」儲物傢俬及訂製櫃系列！



在多位貴賓及社會賢達的見證下，德國寶全新Lifestyle旗艦店的開幕不但是德國寶的全新里程碑，更將成為香港彰顯時尚生活品味的全新地標！



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