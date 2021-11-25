德國寶全新 LIFESTYLE 旗艦店  銅鑼灣 FASHION WALK 盛大開幕 

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德國寶全新Lifestyle旗艦店於11月22日隆重開幕！進駐香港潮流地標銅鑼灣Fashion Walk，佔地兩層，總面積達27,000呎；為全港至大的一站式電器、廚櫃、傢俬及家品體驗店！除品牌全線皇牌電器產品外，亦囊括高級訂製櫃、榻榻米積木組合、訂製梳化、摺疊床褥等新品，由玄關、客廳、浴室至睡房的全屋傢俬應有盡有！
而店內更創新引入Chill舒適、Chill寫意的 Lifestyle Happy Kitchen Cafe、主打時尚華服及文創設計的潮流Fashion品牌SPARKLE COLLECTION、各式各樣的文青Workshop及烹飪班，及多個特色打咭位，突破舊零售界限，以超越想像的設計，為市民大眾打造集休閒、品味、科技、創意與零售於一身的一站式體驗店，完美貫徹「家有德國寶，生活無煩惱」宗旨！是您追求寫意生活的全新地標，待您親身探索與發掘，領會更多。
開幕典禮於今日3時假德國寶全新Lifestyle旗艦店正門隆重舉行。儀式由德國寶集團創辦人及董事長陳國民博士，聯同立法會主席梁君彥先生、教育局局長楊潤雄先生、前香港鐵路有限公司主席馬時亨教授、德國寶集團有限公司合夥人鍾志平博士、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長楊孫西博士、香港中華廠商聯合會會長史立德博士、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長陳永棋先生、香港工業總會主席查毅超博士、德國寶(香港)有限公司股東余金仲先生、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷先生、恒隆集團董事長陳啟宗先生、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌博士、恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝先生、立法會吳永嘉議員、財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港理工大學校長滕錦光校長、香港設計委員會主席嚴志明教授、香港恒生大學校長何順文校長、香港玩具廠商會榮譽會長陳明耀先生、前科大校董會主席兼香港資深大律師廖長城先生、時捷集團有限公司主席嚴玉麟博士、德國寶(香港)有限公司執行董事陳嘉賢小姐、建樂士企業有限公司主席孫啟烈教授、德國寶(香港)有限公司執行董事馮建輝先生、香港優質標誌局主席林世豪先生、德國寶(香港)有限公司執行董事陳嘉慧小姐、恆隆地產有限公司副董事(香港業務總監)劉靜雅女士、立法會議員鍾國斌議員、恆隆地產有限公司總經理(租務及物業管理)吳鎧廷先生，共30人主持剪綵及醒獅點睛儀式，祝願德國寶萬客雲集、生意興隆、鴻圖大展 ！
儀式完結後，陳國民博士更親領各貴賓參觀德國寶全新Lifestyle旗艦店，展示各式各樣的「廚房黑科技」革命性智能廚房電器及廚櫃系列，以及「全屋收納王」儲物傢俬及訂製櫃系列！
在多位貴賓及社會賢達的見證下，德國寶全新Lifestyle旗艦店的開幕不但是德國寶的全新里程碑，更將成為香港彰顯時尚生活品味的全新地標！
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（資料由客戶提供）