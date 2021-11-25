【大行報告】瑞信指濠賭股有三大催化劑　調升多隻濠賭股評級及目標價　首選邊隻？（附各股目標價）

▲ 【大行報告】瑞信指濠賭股有三大催化劑 調升多隻濠賭股評級及目標價 首選邊隻？

中港澳有望於12月通關，加上瑞信唱好澳門博彩前景，濠賭股急彈。瑞信指，現時市場對濠賭股的預期偏低，令濠賭股的風險回報顯得吸引，未來有數個催化劑可推動濠賭股上揚，包括監管政策較預期小、香港旅客重臨可提高博彩收益及估值吸引，預期隨中港澳通關，12月澳門博彩收益將有強勁增長。

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美高梅中國 （02282） 升逾4%，新濠國際 （00200） 及金沙中國 （01928） 升逾3%，永利 （01128） 亦升逾2%，澳博 （00880） 及銀河娛樂 （00027） 升幅相對較小，齊升逾1%。美高梅、金沙、永利、澳博及銀娛均創1個月高。

瑞信預期，貴賓廳市場將會收縮，玩家組合將會向中端大眾及休閒消費者傾斜，而大眾市場復甦會於明年下半年隨出遊限制放寬而加快，預期2023年貴賓廳賭收會回復至2019年水平的52%，大眾市場則回復至95%，分別較早前預期的51%及85%為高。

瑞信將濠賭股2023年EBITDA調升11%至26%，同時將目標價升34%至117%，以反映監管前景及復甦路道可見度較之前高。該行一併調升金沙、永利、澳博、新濠國際、銀娛、美高梅評級至「跑贏大市」。

其中，瑞信稱，金沙將會受惠於其龐大的資產基礎，而大眾景點會是焦點，預期倫敦人酒店可進一步鞏固金沙於大眾市場的領導地位，讓金沙可以捕捉中端大眾市場的復甦。瑞信提高金沙2022年及2023年EBITDA分別8%及18%，並調升目標價108%至31元，並將金沙列為行業首選。

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