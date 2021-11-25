  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (四) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞信指濠賭股有三大催化劑　調升多隻濠賭股評級及目標價　首選邊隻？（附各股目標價）

股市 11:42 2021/11/25

分享：

【大行報告】瑞信指濠賭股有三大催化劑　調升多隻濠賭股評級及目標價　首選邊隻？

中港澳有望於12月通關，加上瑞信唱好澳門博彩前景，濠賭股急彈。瑞信指，現時市場對濠賭股的預期偏低，令濠賭股的風險回報顯得吸引，未來有數個催化劑可推動濠賭股上揚，包括監管政策較預期小、香港旅客重臨可提高博彩收益及估值吸引，預期隨中港澳通關，12月澳門博彩收益將有強勁增長。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美高梅中國 （02282） 升逾4%，新濠國際 （00200） 及金沙中國 （01928） 升逾3%，永利 （01128） 亦升逾2%，澳博 （00880） 及銀河娛樂 （00027） 升幅相對較小，齊升逾1%。美高梅、金沙、永利、澳博及銀娛均創1個月高。

摩通料濠賭股下行風險有限【下一頁】

瑞信預期，貴賓廳市場將會收縮，玩家組合將會向中端大眾及休閒消費者傾斜，而大眾市場復甦會於明年下半年隨出遊限制放寬而加快，預期2023年貴賓廳賭收會回復至2019年水平的52%，大眾市場則回復至95%，分別較早前預期的51%及85%為高。

瑞信將濠賭股2023年EBITDA調升11%至26%，同時將目標價升34%至117%，以反映監管前景及復甦路道可見度較之前高。該行一併調升金沙、永利、澳博、新濠國際、銀娛、美高梅評級至「跑贏大市」。

其中，瑞信稱，金沙將會受惠於其龐大的資產基礎，而大眾景點會是焦點，預期倫敦人酒店可進一步鞏固金沙於大眾市場的領導地位，讓金沙可以捕捉中端大眾市場的復甦。瑞信提高金沙2022年及2023年EBITDA分別8%及18%，並調升目標價108%至31元，並將金沙列為行業首選。

相關文章：【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升

相關文章：【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關

港股 大行報告 EBITDA 博彩 目標價 澳門 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

下一篇文章

【港股市況】恒生指數曾倒跌百點　阿里巴巴騰訊反彈、美團下跌（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】就業強通脹高 憂加息道指軟 納指倒升0.4%
【美股收市】就業強通脹高 憂加息道指軟 納指倒升0.4%
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
【小米1810】小米績後挫半成破底　逾千買盤19.5元排隊低撈
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【港澳都通關？】中港12月或可免檢疫通關　譚耀宗：若可行澳門都會恢復與港通關
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款