上任不足半日 瑞典首位女首相閃電請辭

瑞典社會民主黨日前成功取得關鍵支持籌組新政府，並推選瑞典史上首位女首相安德松。然而，安德松上任僅半日便宣告請辭，因為新政府提交的財政預算案被拒，導致綠黨選擇退出，新政府隨即瓦解。

瑞典國會歷史性通過 對首相不信任動議 【下一頁】

安德松（Magdalena Andersson）周三（24日）上任不足一日，便宣布因為綠黨退出聯合政府，自己亦被迫辭職。安德松強調，自己已向國會議長表明意向，希望能夠憑身為單一執政黨領袖身分，再次成為首相。

安德松亦重申，當聯合政府內有一黨選擇退出，首相選擇辭職是一個合憲的行為，而且她亦不希望帶領一個政權合法性受到質疑的政府。

瑞典環保少女狠批COP26 「北半球漂綠慶典」 【下一頁】

綠黨則表示，由於左翼加入導致原來的預算案有所妥協，決定不再支持社民黨，導致聯合政府的財政預算案未能在國會通過。反之，國會通過由反對派與極右勢力合作的「歷史財政預算」，綠黨領袖博隆德（Per Bolund）表明絕不容忍，因此決定退出新任政府。

安德松原先在最後階段，憑向左派確保提升退休金換取支持，才能合組多數派政府。如今綠黨退出，安德松只能繼續與左派合作，籌組少數派政府。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培