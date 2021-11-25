隨着通脹躍升至30年高位，市場擔心有成本推動的通脹將會壓抑消費者情緒，以及未來數月的企業利潤。事實上，企業邊際利潤達到新高，意味著公司利潤擴張是上半年強勁盈利增長的主要潛在推動力。鑑於疫情有所改善以並受到供應鏈中斷，明年歐洲公司將面臨成本上漲和政府減少支持企業措施的影響。因此，我們將評估及比較歐洲各行業在經濟增長和通脹上升的影響。

首先，在非必需消費品的成品比必需消費品的成品更易轉嫁於消費者。我們認為，即使面臨較高通脹，但不少消費者自危機以來持有大量現金，在疫情中被壓抑的需求和供應鏈中斷而限量的供應，消費者仍願意以較高的價格支付他們渴望的商品和服務，公司可以輕鬆地將成本轉嫁給消費者。這適用於奢侈品和汽車等非必需消費品，包括消費者嚴重錯過重開商店的購物和旅行體驗。然而，需求韌性較低的必需消費品則受材料成本上升但不能轉嫁於消費者而受到較大的影響。

其次，網上業務的可擴展性強，銷售收入仍可達到高速增長。網上業務是高利潤的業務，在大流行期間，消費習慣的改變令網上商業模式大幅提升。同時，數碼化和自動化的高科技工業也將較少受到成本上升的影響。

最後，能源是通脹上升的核心。歐洲石油綜合企業應繼續因油價上漲，從而產生強勁的利潤和自由現金流。新冠肺炎感染個案回升對石油需求構成了最大威脅，否則石油需求會隨著全球經濟重啟而受惠。

評估的結果顯示，歐洲企業在面對高通脹和政府減少對企業支持的雙重影響下，非必需消費品、能源和科技行業的收益將較具韌性。