▲ 【國際油價】路透：中國未承諾參與釋放石油儲備

美國聯同多個國家一起釋放緊急石油儲備 ，壓制油價上升。不過，中國據報未承諾必然參與，另外石油輸出國組織（OPEC）及其盟友沒有考慮在美國採取行動之際改變策略。

美國23日宣布與中國、印度、日本、韓國和英國共同釋出石油戰略儲備，壓抑油價上升。不過，路透引述消息指，中國其實沒有承諾一定應美方請求，沒有明確釋放儲備的意向，主要仍然是根據國內需求而定。

外交部：中方會根據自身實際和需要行動

中國外交部24日舉行例行記者會，發言人趙立堅指出，中方注意到，近期主要消費國採取釋放儲備行動，以應對市場波動和變化。「中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公布相關訊息。」

趙立堅並稱，中國正在與有關方面，包括石油消費國和生產國就此保持密切溝通，希望透過溝通和協作，確保石油市場長期平穩運行。

路透：OPEC+沒有考慮改變產量策略

因應石油供應短期可能增加，OPEC+下周開會討論明年石油產量目標前，《華爾街日報》引述消息指，聯盟主要成員沙特阿拉伯和俄羅斯，考慮推動暫停原訂每月增產每天40萬桶的計劃；但阿聯酋和科威特等其他成員認為毋須這樣做。《路透》亦引述3名消息人士稱，油組暫時沒有考慮改變產量策略。

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