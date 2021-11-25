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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數午後初段靠穩升約20點　科技股普遍彈、阿里巴巴升2%（不斷更新）

股市 13:22 2021/11/25

分享：

港股市況不斷更新

港股昨日止跌後，今早再輕微高開14點，早段一度跌逾百點，惟阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技股反彈下，大市回升。恒生指數半日升29點，報24714點，成交636.7億元。恒生科技指數升0.7%，報6333點。阿里巴巴反彈2%；騰訊、小米 （01810） 升近2%；佳兆業 （01638） 復牌升近19%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：22】【新股IPO】泰邦生物考慮明年回港上市　擬集資78億、今年4月在納交所退市

【13：19】教育股造好，思考樂 （01769） 升逾31%；新東方在綫 （01797） 升逾11%；希望教育 （01765） 升一成；中教 （00839） 升近6%。

【13：13】維他奶 （00345） 績後轉跌0.6%，低見17.86元。

【13：11】易居 （02048） 升逾32%，高見1.71元。

【13：00】港股午後初段升約20點，報24706點；科指升0.6%，報6331點。

【12：45】恒指黑期升約11點，報24697點。

【12：35】【內房危機】證監會：內房債務無對中介人帶來系統性風險　恒大債券9成由專業投資者持有

【12：28】【2022展望】瑞信予恒指3個月目標價25000點　通關成本地股催化劑

【12：28】【維他奶業績】維他奶半年純利大跌95%不派息　內地業務盈轉虧蝕2700萬元「需優先恢復內地表現」

【12：01】恒生指數半日升29點，報24714點，成交636.7億元。恒生科技指數升0.7%，報6333點。阿里巴巴 （09988） 反彈2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近2%；佳兆業 （01638） 復牌升近19%。

【11：42】恒指中午收市前轉升約15點，報24701點；科指升0.7%，報6335點。

【11：36】阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%，高見134.9元。

【11：30】上證半日跌0.1%；深證跌0.2%；創業板指微跌0.01%。

【11：12】RIMBACO （01953） 續見回吐，今早再跌逾三成，低見0.218元。

【11：10】【長和賣產】長和據報擬3億美元出售以色列電訊商股權

【11：04】創維 （00751） 挫一成，低見4.52元。

【10：55】比亞迪 （01211） 跌3%，低見304.2元；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌0.7%；吉利 （00175） 則暫無升跌。

【10：50】【大行報告】瑞信指濠賭股有三大催化劑　調升多隻濠賭股評級及目標價　首選邊隻？

【10：38】【電子煙】電子煙板塊再炒上　思摩爾國際、比亞迪電子升8%

【10：28】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見482.2元。

【10：26】思考樂 （01769） 升逾兩成，高見2.84元，成交9161萬元。

【10：19】恒指跌幅收窄至約50點，報24634點；科指升0.3%，報6310點。

【10：11】ATMX除美團 （03690） 跌逾1%外，阿里巴巴 （09988） 逆市反彈1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【09：58】體育用品股向下，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別跌逾3%；特步 （01368） 跌近3%。

【09：53】大市早段轉跌近百點，恒指跌90點，報24595點；科指跌不足0.1%，6291點。

【09：50】電子煙股又炒上，思摩爾 （06969） 升逾7%；中國波頓 （03318） 升逾4%；比亞迪電子 （00285） 升半成；華寶國際 （00336） 、中煙香港 （06055） 分別升1%及0.9%。此前內地傳媒引述全國標准信息服務公共平台顯示，由國家煙草專賣局組織的電子煙國標（20171624-Q-456）狀態變更為「正在起草」。

【09：47】電力股造好，潤電 （00836） 升近6%；中國電力 （02380） 升4%；龍源電力 （00916） 升近3%。國家主席習近平促強調建設全國統一電力市場體系。

【09：42】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市升半成，高見581元。

【09：37】恒大系造好，中國恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 分別升4%；恒大物業 （06666） 升逾3%。

【恒大3333】有恒大股東據報折讓兩成沽售3億股　套現近7億元

【09：35】阿里健康 （00241） 績後跌逾3%，破底低見7.55元。阿里健康中期轉蝕，股東應佔虧損為2.32億元人民幣，去年同期賺279億元人民幣。

【藍籌業績】阿里健康中期轉蝕2.32億人幣　毛利率跌6個百分點

【09：33】ATMX早段個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.1%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 續跌1%。

【騰訊股價】工信部對騰訊採過渡性行政指導　騰訊APP暫停發更新　股價一度急瀉3%

【09：31】瑞信上調濠賭股目標價，藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升逾4%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾2%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾3%。

【09：27】錦江資本 （02006） 復牌高開近19%，開報2.76元破頂。錦江資本公布，與擁有75%權益的控股股東錦江國際作為要約人訂立合併協議，要約人將向H股股東以現金支付每股H股3.1元註銷價，較停牌報2.32元溢價約33.6%，並建議撤銷H股上市地位。

【私有化】錦江資本獲母企溢價3成提私有化　今復牌升兩成

【09：22】恒生指數開報24699點，升14點。恒生科技指數升0.2%，報6302點。佳兆業 （01638） 復牌升20%；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；友邦 （01299） 再升1%。

【內房危機】佳兆業復牌高開兩成　稱理財產品已實施償還措施　花樣年8成利息支付獲延期

【09：18】【內房危機】佳兆業提票據發行交換要約　下月到期、若未能實行或無法償付

【09：14】期指開報24696點，升8點。

【08：49】恒指黑期升約14點，報24700點。美股感恩節假期休市，道指期貨升69點，報35874點。

【08：33】遠東發展夥新世界組合營　收購佳兆業旗下啟德物業

【07：45】港股ADR收報24667點，跌17點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.18元，較港收市價高0.08元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報467.85元，較港收市價低4.35元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國就業數據強勁，首次申領失業救濟人數創52年來新低，通脹創近30年以來最快增速 ； 市場憂慮收水步伐加快，10年期債息一度彈上1.693厘，其後轉跌。美股在感恩節假期前表現反覆，道指最多跌222點，其後跌勢縮窄，收報35804點，僅跌9點；納指倒升0.44%，收市報15845點；標指漲0.23%，收市報4701點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】工信部要求騰訊先停推新App及更新　影響可大可少

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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