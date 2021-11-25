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【港股市況】恒指黑期升約14點　道指期貨升69點（不斷更新）

股市 09:14 2021/11/25

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約17點，恒指料開報24667點。滙豐 （00005） ADR折合報46.18元，較港收市價高0.08元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報467.85元，較港收市價低4.35元或0.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +9
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即市走勢︰

【09：14】期指開報24696點，升8點。

【08：49】恒指黑期升約14點，報24700點。美股感恩節假期休市，道指期貨升69點，報35874點。

【08：33】遠東發展夥新世界組合營　收購佳兆業旗下啟德物業

【07：45】港股ADR收報24667點，跌17點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報46.18元，較港收市價高0.08元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報467.85元，較港收市價低4.35元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國就業數據強勁，首次申領失業救濟人數創52年來新低，通脹創近30年以來最快增速 ； 市場憂慮收水步伐加快，10年期債息一度彈上1.693厘，其後轉跌。美股在感恩節假期前表現反覆，道指最多跌222點，其後跌勢縮窄，收報35804點，僅跌9點；納指倒升0.44%，收市報15845點；標指漲0.23%，收市報4701點。

即睇美股收市︰

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    +6

【開市9點半】工信部要求騰訊先停推新App及更新　影響可大可少

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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