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【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得

股市 11:27 2021/11/25

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遠東發展夥新世界組合營　收購佳兆業旗下啟德物業

佳兆業集團 （01638） 繼續甩售香港地產資產，協議向邱達昌和鄭家純旗下合資公司出售啟德地皮。遠東發展 （00035） 公布，與新世界發展 （00017） 組合營公司，收購由商人陳壯榮及佳兆業集團 （01638） 各持有50%權益的「迅富國際」全部股權，代價最多79.48億元。收購完成後，遠東、新世界合資公司將持有啟德地皮所有股權。

遠東表示，收購待售股份的代價79.48億元會減去截至完成時於2020年融資協議下未償還本金額30.5億元及減去待售貸款代價，另涉及代價12.3億元接受待售貸款轉讓。整項收購可能擔保總額為79.48億元，由遠東、新世界發展各持一半。

遠展、新世界每呎13,829元地價奪地　地皮前身由高銀奪得

佳兆業據報入股前高銀啟德地皮 伙歐亞平「全中資發展」，可見【下一頁】

迅富國際持有「啟德第4B區4號地皮」一項正在開發中物業，該物業地盤面積約為9,708平方米，被指定為私人住宅用途。最低建築面積及最高建築面積分別為32,037平方米及53,394平方米。根據目標公司經審核財務報表，該物業截至6月30日開發中之該物業的經審核價值約為97.9億元。

以最高建築面積計，79.48億元代價折合相當於樓面地價每呎13,829元。據以往報道，該地皮最初由高銀金融  （00530） 投得，高銀去年向內地商人陳壯榮出售，當時已傳佳兆業有份參與，但當時公司否認，於今年3月才確認。

佳兆業售屯門地予蔡志明 據報獲利13億元，可見【下一頁】

公司指，物業位於啟德的黃金地段，可補充集團在港土地儲備，計劃透過合營將物業發展為住宅項目。公司計劃以內部資源撥付資本承擔及提供可能擔保之按比例份額。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！ 

【內房危機】佳兆業復牌　稱理財產品已實施償還措施　花樣年8成利息支付獲延期

責任編輯︰梁浩碩

港股 啟德 佳兆業集團（01638） 新世界發展（00017） 遠東發展（00035）

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