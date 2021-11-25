【ET財經早點1分鐘】儲局議息紀錄：若通脹持續就會加息

聯儲局議息紀錄顯示，官員們表達了對通脹的擔憂，表示如果價格繼續上漲，就會願意加息。

多位與會者對通脹展開熱烈的討論，表示如果通脹繼續高於與目標一致的水平，應準備好調整資產購買步伐，並比預期更早提高聯邦基金利率的目標範圍。

美債息回軟 納指標指齊彈

美國首次申領失業救濟人數跌至19.9萬人，為52年來最低水平。第三季GDP上修至2.1%，個人收入及支出均高於預期。不過，核心通脹4.1%。

市場普遍認為聯儲局12月的會議會開始縮減買債，美債息一度升至1.688厘。

美股三大指數即應聲下跌，美債息午市後回軟。

市場重新注視數據好的訊號，納指及標指即反彈，道指平收。

騰訊App須工信部檢測 ADR僅低港1%

工信部對騰訊採取過度性行政指導措施，工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中。騰訊公司旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報，工信部要求騰訊新App，以及既有App的更新版本。

App上架前需經工信部組織技術檢測，合格後才可上架，現有版本則可正常使用。

投資界憂慮監管壓力，拖累騰訊 （00700） ADR低港股1%；阿里 （09988） 美股則反彈，紓緩大市壓力。

佳兆業復牌 花樣年獲准延期付息

內房股方面，佳兆業將復牌，表示已就到期的理財產品實施償還措施。

而為了增加集團流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產。

另外，花樣年亦表示今日要到期支付的債券利息，持有人已同意兩成利息今日支付，8成利息在1年後支付。