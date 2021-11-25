【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（附time code）

港股市場缺乏明確方向，年底前港股走勢如何？距年底尚餘個多月時間，仍可把握哪些投資機遇？光大新鴻基財富管理策略師溫傑會在今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

Time code

00：00 - 港股焦點速覽 美股反覆港股疲弱

01：04 - 美股外圍速報 Meta先跌後升、亞馬遜靠穩

01：51 - 港股ADR表現 阿里巴巴反彈、美團靠穩

02：28 - 亞太區股市早段市況

02：49 - 美國首次申領失業救濟金人數大減有何啟示

04：05 - 聯儲局有機會提早加息 對市場有何影響

06：14 - 應盡量分散投資美股、港股

07：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：56 - 港股結束5連跌 短期將位於24500-26000區間

09：46 - 港股留意債息、企業業績、監管三大因素

11：14 - 買科技股要謹慎 此刻不宜加注

12：30 - 年底前可留意友邦 （01299） 中長綫受惠通關、債息

15：01 - 騰訊 （00700） 再受監管 整體科技股現陰霾

17：38 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可買入？

18：40 - 如內地實施數據稅 對大圍衝擊大

20：13 - 觀眾問股：美團 （03690） 是否雙頂？績前部署分析

23：04 - 觀眾問股：京東 （09618） 點睇？

24：19 - 觀眾問股：京東 （09618） 長遠可搵位收集？

26：46 - 港股開市前市況速報

29：01 - ET個股推介 - 龍源電力 （00916）

30：05 - 今兩地通關會議 周大福 （01929） 再炒作空間有限？

33：04 - 莎莎 （00178） 見阻力、不看好 未必受惠通關

34：13 - 觀眾問股：恒指會否跌至23000點？

35：15 - 如債息、業績、監管三大因素都向淡 恒指會失守25000點

36：15 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 、友邦 （01299） 會受數據稅直接衝擊嗎？

38：10 - 觀眾問股：友邦 （01299） 買賣策略

39：42 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 現買入點睇？

41：21 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 34.45元買入可長揸？

42：50 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 47.2元買入如何部署？留意政策變更

45：07 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 冇貨可買入作中長綫投資？

46：44 - 觀眾問股：明年建倉策略 科技股 vs 新能源股 vs 汽車股

47：46 - 汽車股留意比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、廣汽 （02238）

48：59 - 科技股暫時要觀望 數月內有波幅冇升幅

50：27 - 新能源可留意龍源電力 （00916）

52：16 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.2元有貨要沽嗎？

53：31 - 觀眾問股：元宇宙概念看好嗎？有炒作空間？

54：00 - 元宇宙港股可留意三星環球半導體 （03132） 、火岩 （01909）

55：58 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 現價可買入？

57：06 - 觀眾問股：電動車、新能源、新物料應佔投資組合幾多成？

58：54 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.1元有貨可加注嗎？

1：00：01 - 恒指早段市況速覽

1：01：07 - 阿里健康 （00241） 前景不看好？

1：02：27 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 回調可買入嗎？

1：04：21 - 財經日誌提提你

立即登入：https：//video.hket.com/video/3115938/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫上日《ET開市直擊》【按此-Time code】*