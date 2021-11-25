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【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/25

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港股市場缺乏明確方向，年底前港股走勢如何？距年底尚餘個多月時間，仍可把握哪些投資機遇？光大新鴻基財富管理策略師溫傑會在今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

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欄名 : ET開市直擊

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