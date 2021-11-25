【ET開市直擊】港股年底前能否再炒起？ 溫傑為你尋找值搏股！（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/25 分享： 港股市場缺乏明確方向，年底前港股走勢如何？距年底尚餘個多月時間，仍可把握哪些投資機遇？光大新鴻基財富管理策略師溫傑會在今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 立即登入HKET財經台 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 *重溫上日《ET開市直擊》【按此-Time code】* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/24 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 2021/11/24 【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code） 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 2021/11/23 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 2021/11/22 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） 2021/11/19 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） WhatsApp TSA 港股 股票