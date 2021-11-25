【ESG】港青參與聯合國氣候變化大會　體會各國持份者應對方式

▲ 聯合國氣候變化大會（COP26）剛結束，今年有6名港青參與。(法新社資料圖片)

在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會（COP26）已結束，雖然未必所有參與者或持份者對結果感滿意，但各國總算為環保及氣候變化「努力過」。事實上，近年ESG(環境、社會和企業管治)愈來愈受各地政府、企業、投資者關注。



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雖然疫情仍然持續，各國都有入境限制，但今年低碳想創坊仍支持6名港青出席COP26。其中有份參與的港青、ESG分析員馮健鏗接受專訪時表示，他們會上有機會跟萬科公益基金會創辦人王石在中國企業館交流。

▲ 馮健鏗表示，大會每天都有不同主題，青年人要主動參與。(受訪者提供)

希望與會者聽取青年人意見

同時，作為青年代表，可加入聯合國青年組織(YOUNGO)的氣候工作小組，跟來自不同國家的青年代表交流及討論，了解他們所屬地區應對氣候變化的措施、各地原住民及其他氣候變化受害者的經歷。而YOUNGO的氣候工作小組，會就各氣候議題撰寫意見書，希望意見書受到與會者重視，影響最後的決議。



馮健鏗表示：「會議每天有不同議題，青年人有機會見到來自各地重要的持份者，與各地青年人交流，了解各地應對氣候變化的策略。」他感到，港青仍不太習慣在這種場合發聲、表達意見。但今次COP26之旅，令他感受到推動氣候變化教育，繼續在氣候變化議題上發聲的重要性。

記者：梁巧恩