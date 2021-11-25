【開市9點半】工信部要求騰訊先停推新App及更新　影響可大可少

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騰訊 （00700） 連跌5日後，才傳出重大利淡消息，反觀北水連沽10日騰訊，計及昨日沽出近6億元，期間累計走資108億元。工信部要求騰訊暫停推出新App及現有App更新，上架前需經工信部技術檢測，檢測合格後才可上架。騰訊回覆媒體確認，正配合監管部門進行正常的合規檢測。

分析認為影響可大可少，微信7月曾配合整治，暫停新註冊，約1周後恢復，今次涉及層面擴大，反映當局更嚴的態度，不過，縱使未能更新，但現有APP仍可下載及使用，亦反映當局留有餘情。騰訊ADR隔晚曾跌穿460元，較港再急挫逾3%，收市跌勢緩和，僅低港1%。

新聞重點：

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港股ADR及美股收市情況：

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