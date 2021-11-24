【內房危機】佳兆業復牌　稱理財產品已實施償還措施　花樣年8成利息支付獲延期

▲ 佳兆業集團表示已就到期理財產品實施償還措施，並申請周四早上復牌。

自11月5日起停牌的佳兆業集團 （01638） 發通告，表示已就到期的理財產品實施償還措施，並申請在周四早上復牌。

佳兆業表示，其本金金額14.93億元人民幣的理財產品已於10月及11月到期，集團已就本金額約10.97億元人民幣的理財產品實施償還措施。償還措施包括由本金金額到期當月第20日開始兌付10%本金及利息，自到期日起每3個月再兌付10%本金金額及利息；至於未償還本金，將按照4.35厘的利率向持有人支付延期利息。佳兆業又表示，為增加集團流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產。

佳兆業又透露，有兩批11月到期的美元票據，利息支付寬限期分別將於下月11及12日到期。對於一筆下月7日到期、本金金額4億美元之票據，集團考慮採取措施，包括發出交換要約。公司已申請於11月25日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

另外，花樣年 （01777） 亦發通告，表示其附屬公司花樣年集團（中國）所發行、本金金額15.43億元人民幣的7.5厘2023年到期債券，持有人同意將今年11月25日到期的債券利息支付安排更改，兩成利息將於11月25日支付，餘下八成利息則在明年11月25日支付。

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