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【新股IPO】網易雲音樂9899招股第二日 暫超購約3.3倍 國際配售傳已獲足額認購

股樓投資 22:52 2021/11/24

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由網易（09999）分拆上市的網易雲音樂（新上市編號：09899）踏入招股第二日，綜合數間券商，網易雲音樂目前合共錄得15.2億元的孖展認購。若以公開發售部分集資3.52億元計算，暫時相當於超額認購3.3倍。

【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣【見下頁】

消息指，網易雲音樂的國際配售已經獲得足額認購，獲得包括長線基金、對沖基金及專注新經濟領域投資的基金等不同範疇投資者參與認購。

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網易雲由周二（23日）起至周五(26日)招股，該股計劃全球發售1,600萬股，其中10%為香港公開發售，90%為國際發售；招股價介乎190至220元，每手50股，一手入場費為11,110.85元；12月2日掛牌；聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

該股是次集資所得，其中40%擬用作繼續深耕其社區；40%擬用作繼續創新並提高技術能力；約10%用作甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續物色能夠與其業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產，特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

 

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記者：張以正

IPO 港股

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