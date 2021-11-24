【業績】明報母企世界華文媒體中期虧損收窄近9成、至51.1萬美元

▲ 世界華文媒體中期虧損大減至51.1萬美元。

明報母公司世界華文媒體 （00685） 公佈截至9月底止6個月之中期業績，集團虧損大減至51.1萬元（美元，下同），不派中期息。

世界華文媒體中期營業額5876.8萬元，較去年同期升7.7%。期內虧損51.1萬元，較去年同期的489.9萬元大幅收窄近9成，每股基本虧損0.03仙。至於集團中期EBITDA則錄301.4萬元，去年同期EBITDA虧損168.1萬元。

出版及印刷業務分部中期營業額5876.8萬元，除稅前溢利有18.8萬元。當中，香港及台灣印刷分部除稅前溢利91.7萬元。管理層指會尋求通過推出更多平台營銷活動增加收益，又稱由於本港勞動市場改善，招聘廣告表現強勁。集團同時表示成本開始上升，因材料及運輸成本增加，使新聞紙價格開始飆升。

世界華文媒體旗下萬華媒體 （00426） 亦公佈截至9月底止中期業績，期內營業額2185.3萬元（港元，下同），較去年同期增長5.2%。集團中期虧損413.3萬元，較去年同期的虧損958.6萬元大幅收窄逾半。不過，倘撇除期內一次性收入，中期虧損應為922萬元。集團中期每股基本虧損為1.03仙，不派中期息。

萬華媒體仍預計下半年將面臨挑戰，因大多數廣告商 仍對廣告支出十分謹慎，集團將繼續專注加強銷售及營 銷效率，以及數碼內容製作人手。

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