【小老闆生意經@iM網欄】時下流行推出節日禮品包  顧客最關心夠唔夠實用？

近日國際品牌CHANEL推出的聖誕倒數月曆在網絡界引起高度關注，成為不少市民茶餘飯後的熱話。事緣是香港網絡紅人「雪姨」，早前托一名朋友入手這款CHANEL VIP限量買的聖誕倒數月曆。這款相當難購的倒數月曆一點都不便宜，索價逾6,000元。結果，「雪姨」一到手這個倒數月曆後，滿心歡喜跟一眾網民直播開箱時，卻感覺這份限量品伏味極濃。

禮品包需講求實用性

倒數月曆中有不少貼紙、磁石、吊飾等完全不耐用的產品，CHANEL作為一間銷售名牌皮具、護膚化妝品的公司，但內裡最實用的產品只有比貨裝size更細的唇膏及沒有香油的擴香陶瓷，變相6,000元只是購入一堆沒有用途的產品，真的難以服眾。經過這件事之後，相信即使是知名品牌也好，在推出限量商品或禮品裝前，一定會在商品的品質及實用性方面多下功夫，否則原本是一件令人瘋搶的限量商品，便會變成街知巷聞引人話柄的中伏商品。

臨近聖誕佳節，不少商店均各出奇謀，推出一些聖誕限量禮品裝予客人選購。原本在一個普天同慶的日子，商家這個主意是能令客人感受到節日的氣氛。可是，限量禮品的實際性及耐用程度亦是不少客人最關心的地方。

良心企業具正面評價

近年市場掀起了盲抽、福袋、禮品裝等熱潮，客人在購買前根本不知道內裡是什麼，而這份好奇心刺激到他們的期待感而增加其消費意欲。當中聖誕倒數月曆是近年最熱門的聖誕禮物之一。原因是一份禮物內含多個小禮物，一個日子拆一件禮物的感覺特別過癮。當然，小禮物的質素要有一定的保證，否則便發生像CHANEL一樣的宣傳災難。

筆者認為，商家們可以趁聖誕節日推出一些節日限量禮品包，惟一定要注意禮品包的產品內容，要有一定的產品保證。筆者明白到，不少商家推出一些禮品包或多或少會有去庫存的心態。如商家真的想去庫存的話，禮品包內的產品可以是一件較暢銷的產品再配搭其他不太暢銷的產品。即是有一件產品為銷售重心，其他產品則是搭配為主，而作為銷售重心的產品符合整個禮品包價值的話，便會予人物有所值的感覺。始終做一間良心企業，賺取正面的宣傳口碑，總比得到負面的評價更好。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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