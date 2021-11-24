【阿里巴巴9988】美私募基金下調螞蟻估值至不足2000億美元 較去年原定上市時低近四成

外電引述知情人士報道，阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團的主要投資者之一美國私募基金華平投資，已經將螞蟻的估值下調15％，由今年6月底的2,240億美元，下調至1,910億美元，與一年前原定計劃上市時前夕約3,150億美元的估值，低近四成。該名知情人士又稱，沒有跡象表明螞蟻集團將很快重啟上市計劃，華平投資還改變了對螞蟻的估值方法，理由是「監管形勢和正在進行的重組影響」。螞蟻集團及華平投資均未有回應事件。

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上月，螞蟻科技集團股份有限公司發生工商變更，公司註冊資本由237.79億元人民幣，大增逾47％至350億元人民幣。公司經營範圍包含工程和技術研究和試驗發展；企業總部管理；控股公司服務；以自有資金從事投資活動等，其大股東為杭州阿里巴巴網絡科技有限公司，持股32.65％。對於出現工商變更，螞蟻回應稱註冊資本的變動來自於資本公積轉增股本，公司並未進行市場化融資，無新增投資者。螞蟻集團當時亦表示，根據相關監管規定及公司經營發展需要，增加註冊資本金，是為公司後續發展預留更大空間。

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