【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】實體跑賽山賽仲未搞得成 用Strava跑步app跑新路挑戰自己

繼兩大山賽—毅行者及香港100需要由實體變虛擬之後，香港街馬搞不成，Garmin大埔半馬亦改為虛擬賽，與此同時維港泳及香港單車節卻順利獲批，一眾山友跑友大呼無癮，難道要改去游水或騎單車才可參加比賽？

其實沒有實體比賽，我們亦要不斷挑戰自己才有進步。平時用開跑步app Strava的朋友，不知有沒有經常留意自己當日跑步的排名，若跑一些大熱地點，例如青山公路或沙田大埔單車徑，就會看到有很多分段排名，以及當日跑某路段的時間是否比平時快等。雖然這些都是「虛名」，但有時總會為當天跑出一兩個PR (Personal Record，個人最佳時間) 而有點沾沾自喜，若然跑出該路段的前十甚至第一名，就可以得到皇冠或后冠寶座！當然這些都是可遇不可求，而一些熱門跑步路段，更要跑出極速才能進佔前列位置。

▲ Strava比一般跑步app有趣，因為既可以看到自己跑步排名，又可以看到當日跑某段路時有否進步，當和朋友跑時又可以連結彼此活動在一起，增加大家的互動。

▲ 若當天跑某路段成績比之前的紀錄好，Strava就會以PR符號顯示，若打入前十名，更會以獎盃顯示成績，以示鼓勵。

經常跑相同路線，悶悶哋就想試吓跑其他新路。這時，我們可以打開Strava 的地圖功能，就可以看到當下位置以至全香港（甚至全世界）的熱門跑步或單車路段，跑一段從未跑過的路，為自己帶來跑步新鮮感，增加樂趣，日後可以再去旅行時，這個功能更能發揮作用。部分較偏遠、或上落坡幅較大的路段，因較少人跑，若居住或工作地點就在附近，隨時可以一嘗名列前茅的滋味。

▲ 一打開Strava地圖就會發現很多港九新界路線，任君選擇。

由於有不少坊間比賽都曾建立Strava路線，例如環大帽山越野跑、大帽三吃等，即使沒有比賽，大家亦可以跟著跑，再看看自己跑出的實際時間。小弟剛見到灣仔有條路線都幾癲，就是灣仔峽道五上五落，由堅尼地道入口跑上山頂道入口，每跑上一次就是202米的高度，上五次的累積高度比大帽山還要高，結果膽粗粗走去跑，但跑了一個來回已無力要放棄，大家有膽量不妨試試。

▲ 灣仔峽道五上五落路線。

▲ 由灣仔上寶雲道跑，不少跑友會選擇由灣仔峽道前往，但跑上去非常辛苦，若果跑到山頂道就更加吃力。

仲有一個月就到聖誕節，聖誕燈飾陸續「現身」，如果大家跑到去尖東海旁附近，又或是銅鑼灣避風塘一帶，就會見到剛剛在今個月中登陸的Disney+ 的猛烈宣傳攻勢，當中尖東有關燈飾更以動畫帶出，動感非常，實在是打卡好地方。小弟最近剛剛裝了Disney+，見到都幾多嘢睇，唔知大家又裝咗未呢？

▲ 除了傳統聖誕燈飾，尖東海旁大廈還呈獻迪士尼系列，打卡一流。（圖片來源：Disney+ facebook網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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