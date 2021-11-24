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【換制服】花旗香港分行員工12月換新裝　白Tee配淺藍西裝外套、著白波鞋上班

Hot Talk 22:23 2021/11/24

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銀行普遍予人沉悶感覺，但都有銀行致力打破固有形象，繼HSBC滙豐後，再有銀行決定替分行員工換上新制服。花旗香港的前線職員12月起，將換上以藍色為主色的新制服，繼續與銀行主色調「襯到絕」。屆時，員工會穿上白Tee及白波鞋，以smart casual形象示人，感覺年青利落。

花旗香港零售銀行業務主管李貴莊表示，隨著目前近99%交易在分行以外的渠道進行，前線團隊可以顧問角色為客戶提供各項諮詢服務及專業理財策略，因應分行新服務模式，前線員工將會以全新形象登場。

花旗香港前線員工12月起將換上新制服，設計以藍色為主色調，簡約年輕。

由圖片可見，新制服設計簡約，繼續沿用藍色主調作為基礎，以白色Tee、淺藍色西裝外套，配搭深藍色九分褲，以及休閒白色運動鞋。

環保既是大趨勢，花旗今次換制服都特別採用由回收的塑料膠樽製造而成的環保物料。

滙豐分行職員早前換上紅色Polo恤的制服，不少客戶都反映形象更年青。不知讀者又覺得那一間銀行的新制服更合心水？

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