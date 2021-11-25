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【藍籌業績】阿里健康中期轉蝕2.32億人幣　毛利率跌6個百分點、現跌近4%

股市 09:36 2021/11/25

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阿里健康 （00241） 公布中期業績，截至9月底止六個月，收入為93.6億元（人民幣．下同），按年增長30.7%。期內，毛利率大跌至20%，去年同期為26%。股東應佔虧損為2.32億元，去年同期賺279億元。

阿里健康現跌3.8%，報7.61元。

公司指，收入持續保持高速增長，得益於公司以醫藥自營業務專注於藥品銷售及服務，並以電商平台商家豐富醫藥健康品供給的策略，其中以「阿里健康」 品牌運營的自營藥房之藥品收入佔比達到64%，處方藥業務收入按年增長127.3%。

期內，經調整後虧損淨額為2.83億元，去年同期賺4.36億元。這主要是由於（i）集團於一系列創新業務（如醫鹿APP、本地醫療、健康險等）增加資源配置；（ii） 期內在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力以及醫藥自營業務精細化運營、用戶覆診開方體驗、處方藥物合規安全等方面的技術研發持續投入；（iii）集團在天貓 醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設加大投入；及（iv）集團因提升在線B2C藥品銷售市佔率、加速處方藥業務佈局並增加相應市場投放帶來的自營業務利潤 率降低。

相關文章：【互聯網醫療】阿里健康平台9月疫苗預約量激增　流感疫苗預約量按月增14倍

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編輯：區嘉俊

港股 業績公布 阿里健康（00241）

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