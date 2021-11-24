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【C家教路@iM網欄】小鵬汽車廣州車展有驚喜 季度業績更是出奇蛋

名人薈萃 23:02 2021/11/24

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第19屆廣州車展於上周五揭幕，多間國內車廠的最新電動車型號亮相，其中小鵬汽車 (09868) 的 G9 都是市場焦點之一。車展中的新車型配置都展現出比現時Tesla Model Y/3 更強的續距，升級至800至1,000公里區間。而且智能硬件設備亦有升級，除了多個激光雷達的部署，還有高壓電能的動力系統公佈等。

小鵬汽車的G9為中大型SUV，屬明年的旗艦SUV車款，將於明年第三季開始交付，定價為30多萬左右，比現時正在交付的P7、G3要貴，可見小鵬的定位正在擴展並將挑戰原意打較高價位的蔚來汽車 (NIO)。G9屆時將會搭載由XPILOT 3.0 升級至4.0的智能輔助駕駛系統，而且還有高達800V的高壓碳化硅 (SiC) 平台動力系統，將可5分鐘內補充200公里的續距能力，可見小鵬無論在軟件或是硬件上都下了不少功夫，這也歸功於逾4,000人的研發團隊。

公司亦於本周二（23日）公佈了超市場預期的業績，其因為產品佔比及肇興廠房的效率提升，汽車毛利率的提升比市場預期的多。同時最新型號P5 的在手訂單現時已至明年春節 (4個多月)，加上管理層公佈了Robotaxi (全自動駕駛計程車) 的計劃，將與G9一同於明年第三季推出。由於出行計劃是小鵬的自主車型，屆時的費用或比競爭對手的要便宜，同時亦為小鵬的XPILOT未來升級打好基礎。

現時小鵬的交付量是國內新能源汽車三劍俠中表現最強勢，管理層亦有信心交付量有機會達到每月1.5萬輛車的目標，本季度交量將達3萬多輛車，比蔚來汽車的指引多出1萬輛。由此可見，小鵬汽車在供應鏈短缺的情況下，正以高速的步伐挑戰蔚來汽車這個先頭部隊，無論在車型、硬件、軟件以及服務上，都能看到管理層的決心。現時在相似的估值下，或許暫時小鵬汽車是更好的選擇。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有小鵬汽車及特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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