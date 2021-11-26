【各友國行@iM網欄】北大西洋的角落 – 冰島

暗黑的溶岩石在車窗外緩緩後倒，景像令人看得出神; 狂風向野原猛吹，令平原上的枝葉顫動，陰天白幕突令山地輪廓陷入迷惘，頃刻陽光和藹地照花了大地，燦爛輝煌，冰島虛懷若谷的格調總是討人歡喜!

西峽灣 (Vestfirðir) 的海鸚鵡

車子往冰島西部行進，蜿蜒的二號公路就像條灰白色的腰帶纏繞群山，春天下的埡口仍披上雪白衣裳，峽灣風光隨飄忽不定的天氣若隱若現; 在歐洲最西端的拉持拉爾角(Látrabjarg)上能看到海鸚鵡簡直是一件賞心樂事。

教會山 (Kirkjufell) 孤影的思索

教會山是地標式的攝影勝地，向途人宣示”未來過教會山，等於無去過冰島”的口號，法國小說作家朱爾·凡爾納於1864年出版的 “地心歷險記”中描述此為世界中心的入口，該小說更被多次拍成電影。還有，這兒更是北極光著名攝點之一。

金環 (Golden Circle)

黃金瀑布欣然接受著名旅遊網站那 ” 世界十大最美瀑布” 之美譽，瀑水從峽谷洶湧澎湃的急瀉而下，山崩地裂式的吼叫令人驚心動魄! 從遠處看去，雨障般的水花四處飄散，讓整個畫面蒙上一片白茫茫的輕紗; 平韋利國家公園(Thingvellir N.P.)的北美與歐洲板塊的地殼奇觀是世界唯一，小明登瞬間在兩大洲之間移動穿插，簡直樂透了! 移動向不遠的一處，聚集的人堆在等候間歇泉(Strokkur Geysir)的噴發一刻之狂喜。

雷克雅未克 (Reykjavík) 的藍調

鑽進像鋅鐵罐般的升降機內，登上哈爾格林姆教堂 (Hallgrimskirkja) 的觀景台上極目遠眺，黑壓壓的人堆散在首都街道上，彩色小屋鱗次櫛比，替單調的雷克市塗上溫暖色彩; 太陽沉落時那魔幻時刻，雲彩倒影射在平靜的托寧湖上(Tjörnin)，Esjan山在夕陽下突出其優美的輪廓; 晚霞、藍調、小屋及炊煙等景像在雷克市協奏出一章浪漫醉人舞曲……

總而言之，冰島還有數之不盡的驚喜……

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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