▲ 【MSCI季檢】MSCI指數京東網易大調倉 ETF大戶要迫沽ADR轉買港股？

MSCI海外中國指數繼阿里巴巴 （09988） 後，京東 （09618） 及網易 （09999） 成份股亦會由美國預託證券（ADR），轉為港上市股份，美國時間11月30日生效（即下周二），對市場會有何影響？

MSCI曾於今年5月27日（美國時間），將指數追綜的阿里巴巴於美國紐交所掛牌的ADR股份，轉為港交所上市的普通股，交易數據顯示，阿里美股當日成交額約40億元，按日增加1倍，股價升0.5%至212.74美元。翌日港股成交65億元，按日增加87%。不過，雖然成交增加，但未出現ETF基金沽ADR買港股的動作，即指數基金並不如坊間預期般，沽出美股後，在翌日買入港股；而是靠託管行花旗，將其持有的ADR股份轉為香港普通股。

以阿里巴巴在MSCI中國指數權重11%計，已需約百億元成交，而港股成交僅65億元，反映股權調動不是在場內做。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，滙豐及摩通當時持有阿里巴巴港股的倉位約增加4.7億及1.75億股，以當時阿里巴巴207元計，共值逾千億元，當時場內成交數據並無顯示出來。

另外，貝萊德第三季減持阿里巴巴美股千億元，亦是透過美國披露文件，投資者才知道。

【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整

今次京東及網易由ADR轉為港上市股份，僅MSCI中國指數比重為2.5%及1.4%，預期指數公司亦只是透過托管行，將ADR股份轉為港股，對港成交無影響，不過，京東及網易在季在股價上升，在指數佔比預期增加，則有利被動基金追貨。

記者：譚志偉