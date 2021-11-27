【清酒新世界@iM網欄】「守破離」 松本酒造．二

松本酒造的銘柄「澤屋」向來穩居京都的第一名，特別是「守破離」系列，更是近乎滿分地呈現清酒的狀態！而且酒造在清酒界一直保持活躍，即使曾改革品牌的發展方向，但仍然堅持保留傳統的味道！

「守破離」系列能夠那麼成功，關鍵就在於第10代杜氏松本 日出彥先生，他在東京農大釀造學科畢業後，到了萬乘酒造即是我之前曾介紹的銘柄醸し人九平次學習多年，之後才回到松本酒造擔任杜氏一職，一直都是以「守破離」的宗旨為首要條件來釀造清酒。

那究竟「守破離」到底是什麼呢？「守」代表着盡量遵守規矩，同樣地是要把所有的基本功課做到大師級，譬如學習實質能夠運用到的功夫，比只學習理論的重要；「破」就是進入第二階段了，要懂得打破一些規限，同時在這些規限下也能靈活地運用「守」，到了這個階段「理論」才重要，因為當有能力的時候就能開始思考，甚至可以參考其他人怎樣做；當然最後一個步驟是「離」，亦是最困難的，因為要突破自己，超越所有規限，自立創新出只有屬於自己的清酒，總括來說就是破舊立新的意思。

今個星期先介紹「守破離」系列的其中兩款清酒，第一款是「澤屋まつもと 守破離 山田錦」，另外一款是「澤屋まつもと 守破離 五百万石」。酒造考慮到清酒的本質是酒米，加上松本 日出彥曾在萬乘酒造修練，因此致力研究不同酒米的起源。澤屋まつもと 守破離 山田錦就是使用酒米之王山田錦來釀製，酒造根據研究發現山田錦的起源在「東條」，然後找了當地的農民合作一起種植及釀造這款清酒，是一款能夠體現出京都之美的清酒，酒造主要透過這款清酒表現日本四季的美感。至於「澤屋まつもと 守破離 五百万石」也是一樣，為了保持「守破離」的意義，加上酒造認為有些領域是單靠技術無法表達的，是需要配合嶄新的知識，根據研究找到了五百万石的發源地為富山縣的南砺市，再以當地出產的酒米釀造。

我真的很佩服他們的學習及進步能力，「守破離」系列還有很多不同的清酒，我也會為大家逐一介紹，所以下星期記得回來再看看他們究竟研究什麼！



松本酒造式会社

地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七

電話：075-611-1238

官網：https://matsumotoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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