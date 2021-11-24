【跨年倒數】「香港跨年倒數演唱會」登記結束 超過20萬人參加抽獎

旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動，一連10天的登記期今日（11月24日）結束，共吸引超過20萬人參與，結果將由電腦系統隨機抽出1,500名登記人﹑即共3,000名參加者。抽獎結果將於12月3日（星期五）公布，得獎者會於12月3至5日期間，接獲短訊通知，市民亦可在活動網站查閱結果。

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本次演唱會門票採用實名制，得獎者及同行者需要在12月3至13日期間，帶同得獎短訊﹑香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，一同親身前往指定地點領取門票，活動並不接受授權代領。

本次「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括當紅團體MIRROR﹑一眾知名歌手如江海迦（AGA）﹑馮允謙﹑李幸倪（Gin Lee）﹑許廷鏗﹑鄭欣宜等，屆時還會有香港管弦樂團參與演出。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

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記者：鄭日棱