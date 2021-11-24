【運動科學】諗下真係可以當做左？ 專家：無需活動肌肉亦能提高身體機能

根據外國媒體BBC報導，近日有研究發現，運動心像學（也稱動作心像，motor imagery）是一種能夠真正奏效的技巧，用意念改善力量的這種想法最初來自於上世紀90年代的一些研究。

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在其中一項研究中，美國路易斯安那州立大學的研究人員讓其中一組實驗對象想象伸展膝蓋和收縮股四頭肌的動作，而每次持續的時間為5秒鐘，並強調參加者不要真正收縮股四頭肌，只需想象即可。在實驗結束時，研究人員發現儘管沒有證據顯示實驗對象的肌肉體積變得更大，但實際上實驗對象的肌肉力量增加了12.6%。

認知心理學家奧謝博士表示「運動心像其實是一個認知技巧 ，你可能不會期待力量增加這樣的結果，但是我們開始研究這一領域後發現，運動心像不僅可以改善運動技能，實際上還改變了大腦以及生理機能的運作方式。」，他又表示，這一技巧對音樂家、外科醫生以及運動康復都非常有效。

而為了達至最佳效果，專家建議把運動心像與身體鍛煉結合起來，效果比單純的身體鍛煉要更好。專家指出要在大腦中想象出一種體驗。為了確保有效性，可以用視覺想象運動的步驟和節奏。如果是以達標性為主的運動項目，還需要想象能達到的最終結果。

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記者：鄭日棱