【大行報告】小米刷新逾1年低位　大行對市佔率前景分歧

▲ 大和認為，小米線下店舖擴張有助其市佔率。

小米 （01810） 昨公佈業績，市場普遍認為驚喜欠奉，該股昨大挫近7%，收報19.26元，再刷新逾1年低位。大和於小米放榜後上調對公司手機出貨量預測，並一併將其2022至2023年的收入預測上調2%至3%，每股盈利預測則升4%至6%，又重申對小米「跑贏大市」評級及24元目標價。野村亦維持小米「中性」評級及31元目標價，雖預期公司第四季前景逐步改善，但指有關改善主要受惠於第三季低基數效應與第四季的銷售推廣旺季。

大和指出，小米第三季收入按年升8%，略低於該行預期，因重要零件於環球短缺與海外航運物流方面的挑戰，導致公司硬件銷較預期疲弱。不過，鑑於小米的供應鏈問題最快明年上半年料開始緩和，該行上調小米的手機出貨量預測至分別明年2.25億部及後年2.38億部。

大和又預期，小米的市佔率續受惠集團良好執行的策略，指其Civi系列手機似乎成功解鎖女性用家市場，而且今年推出的多部新款手機之用家逾半都是新用家。在上述情況下，相信小米可跑贏全球智能手機市場，錄得按年4成的出貨量增長。與此同時，鑑於集團進行線下店舖擴張，在其內地銷售渠道下半年進一步改善下，將有助公司爭取市佔率，市場對於小米競爭方面的憂慮料因而消除。

野村則對小米市佔率看法相對悲觀，認為其內地市佔率擴張的能見度有限。該行解釋，集團6成網上銷售收入來自內地智能手機，惟華為的榮耀智能手機快速重獲市佔率，加上蘋果進一步拓展內地市佔率，小米自年中起競爭優勢已減。野村直指，小米市佔率流失已大致反映在其股價上，其內地市佔率目前之合理水平約為14%，惟相信公司不易再進一步擴大內地市佔率。

相關文章﹕

【小米 1810】 小米料手機晶片短缺仍嚴重 最快至明年下半年緩解 股價績後捱沽

小米1810股價破底失守20元 業績哪部份最令市場失望？

【小米1810】小米績後挫半成破底 逾千買盤19.5元排隊低撈

【小米1810】股權投資錄帳面虧損 小米上季少賺84%

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】