【Black Friday】港人把握「黑色星期五」網購　Pinkoi估計生意額升40%

▲ Cubed發現有不少未曾嘗試 CBD產品的客人，亦特意留待於促銷節日初次購買。（品牌Facebook圖片）

Black Friday （黑色星期五）以往主要是歐美市場的促銷節日，但近年香港愈來愈多年輕人亦會Black Friday優惠，網上購物。文創設計平台Pinkoi估計，黑色星期五期間，香港市場的生意額將較平時大增40%。

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在Pinkoi覆蓋的市場當中，香港、日本的消費者較習慣Black Friday出現促銷推廣；而台灣則是以雙 11 和聖誕節檔期為主。就香港市場而言，臨近聖誕節，加上Black Friday的推廣，Pinkoi估計台灣零食、 聖誕設計品如倒數日曆禮盒，以及 IP 聯乘商品，將會是三大最暢銷的產品類別。



Black Friday助吸新客 料 CBD護膚品生意升4倍

另一主力售賣含大麻二酚（CBD）的護膚品的品牌Cubed，亦由今日起推出全店8折的Black Friday優惠。該品牌負責人陳先生透露，參考過往的促銷節日，估計屆時生意額將較平時急增3至4倍；平均消費金額亦上升40%。



由於產品單價較高，陳發現有不少未曾嘗試 CBD產品的客人，亦特意留待於促銷節日初次購買。故他估計Black Friday期間，將會有8成是新客。

另一方面，陳先生認為年輕人較習慣網購，對Black Friday的參與程度較高。然而，黑色星期五雖有助刺激銷情，但他亦憂慮令競爭加劇，「個『餅』只有那麼大，若不同時推出優惠，恐生意會被攤薄。」

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責任編輯：葉泳珊